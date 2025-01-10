

Зурабишвили руководителю Института Хадсона: Я не бывший президент, я остаюсь единственным легитимным президентом

10.01.2025 11:07





«Только одна маленькая, но важная поправка, которую я должна внести в вашу презентацию, это то, что я не являюсь бывшим президентом. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии, несмотря на претензии правящей партии на наличие нового президента», — так обратилась бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили к руководителю Института Хадсона Джону Уолтерсу, который во время открытия дискуссии о Грузии назвал её бывшим президентом.



По словам Саломе Зурабишвили, целью её участия в дискуссии является то, чтобы Грузия «была в памяти её друзей и сторонников сегодня сильнее, чем когда-либо».



«Цель моей презентации — объяснить, почему Грузия должна быть в ваших мыслях, в мыслях её друзей и сторонников, сегодня более чем когда-либо. Это связано с тем, что Грузия, как вы отметили, была одним из самых надёжных и сильных союзников США в регионе и за его пределами, когда мы нуждались в помощи в Афганистане или Ираке. Мы были одной из стран, которая вышла в этот постсоветский регион, и прошли все этапы строительства демократии, государства и системы, в которой будут защищены права и свободы человека. Мы пережили подъёмы и падения, но это прошлое было стабильным, и население Грузии до сих пор разделяет амбиции присоединения к евроатлантическому сообществу с её лидерами. Поддержка этой цели в рейтингах всегда составляла 80% и более на протяжении последних 30 лет. Это то, что действительно широко поддерживается. Это общая амбиция грузинского народа, это амбиция, которая была ещё давно, веками назад — присоединиться к сообществу ценностей, которое у неё было с европейскими странами.



Что же произошло? В последние годы это то правительство, которое было выбрано по той же программе, поддерживающей путь Грузии в Европу, её евроатлантическую интеграцию. Фактически, эта партия, большинство, внесла в Конституцию Грузии статью, которая возлагает на все институты страны обязательства активно содействовать интеграции Грузии в евроатлантическое сообщество. И вдруг правящая партия, «Грузинская мечта», действительно превращается в грузинский кошмар или российскую мечту. Всё больше и больше она отдаляет Грузию от партнёров, очень агрессивно ведя риторику против наших американских и европейских партнёров. Агрессивно настроена она и против послов в стране, как вы отметили, с российскими законами и другими законами, которые в своей сути и форме являются крайне российскими. Это отдаляет Грузию от десятилетий существующих реформ, пытается реформировать систему правосудия. Прописывает множество законов для внедрения новых стандартов. Всё это внезапно, и в какой-то степени совпадает с войной в Украине, но начинается немного раньше. Вдруг мы видим поворот от наших традиционных стратегических партнёров к не-стратегическим партнёрам, к России. Мы полностью потеряли нашу судебную систему. Независимого суда не существует. Сегодня в Грузии нет независимого института, кроме того президента, которым являюсь я. Поэтому я должна твёрдо продолжать воплощение этой легитимности. В стране нет независимого института, который не управляется единоличной партийной властью, существующей в Грузии. Так что структурно это очень похоже на то, что происходит в России. Разница только в том, что у нас есть живое гражданское общество, которое не приняло подчинение под власть одной партии, и очень чёткое общество, которое дважды оспорило российский закон, потому что правящая партия второй раз предложила этот закон после того, как его отменили, обещая, что больше никогда не введут его, но все прекрасно знают ложь, которая тоже является российской спецификой. Представление черного как белого и наоборот, и таким образом они постепенно ведут страну в направлении, которое не желает большинство населения.



Это действительно самая организованная фальсификация выборов, которая была хорошо спланирована, хорошо организована и поддержана россиянами. Я бы сказала, что это альтернатива тому, что происходит в Украине, где не удалось выиграть войну. То, что мы видим в Грузии, это то, что пытались сделать в Молдове, пытались по-другому в Румынии. Китай очень заинтересован в связи с правящей партией и в следующем вопросе с портом. Ведутся переговоры с китайцами. Поэтому политика непризнания нелегитимного правительства, парламента обязательна, чтобы оказывать давление, которое санкции оказывают на них, потому что это давление действует не только на лидеров «Грузинской мечты», но и на их ближайшее окружение. Это уже автократический режим, однопартийный. Вам нужно помочь нам, нам нужно бороться и добиваться новых выборов, потому что нет другого известного пути выхода из такого глубокого кризиса», — заявила Саломе Зурабишвили.







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