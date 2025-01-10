

Польша разрешит Биньямину Нетаньяху присутствовать на 80-й годовщине освобождения Аушвица

10.01.2025 12:13





Польское правительство приняло постановление, гарантирующую «свободное и безопасное участие» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау.



Текст резолюции опубликован на сайте правительства Польши.



В документе говорится, что безопасное участие израильских лидеров в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц, рассматривается «как дань уважения еврейскому народу, миллионы представителей которого стали жертвами Холокоста, учиненного Третьим рейхом».



«Польское правительство заявляет, что обеспечит свободное и безопасное участие высокопоставленных представителей Израиля в этих мероприятиях», — говорится в документе.



Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за «военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа.



Польша, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать Биньямина Нетаньяху, если он въедет в страну.







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