

Ведется подготовка встречи между Трампом и Путиным

10.01.2025 12:19





Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к встрече с президентом России Владимиром Путиным.



«Он хочет встретиться, и мы готовимся», — заявил Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.



«Президент Путин хочет встретиться. Он заявил об этом публично, и мы должны положить конец этой войне», — заявил Трамп.



Трамп не уточнил, когда может состояться встреча.



Кремль пока не прокомментировал заявление Трампа, хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что если Трамп сохранит намерение установить контакт с президентом России после его инаугурации 20 января, Москва это будет приветствовать.



«Если после вступления в должность сохранится политическая воля к восстановлению контактов на высшем уровне, конечно, президент Путин это приветствует», — заявил Песков.



Ранее Трамп допустил, что переговоры с Путиным могут состояться в течение шести месяцев после его инаугурации. Сам Путин заявил на пресс-конференции в декабре, что готов встретиться с Трампом.







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