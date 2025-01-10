|
|
|
Ведется подготовка встречи между Трампом и Путиным
10.01.2025 12:19
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что идет подготовка к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Он хочет встретиться, и мы готовимся», — заявил Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.
«Президент Путин хочет встретиться. Он заявил об этом публично, и мы должны положить конец этой войне», — заявил Трамп.
Трамп не уточнил, когда может состояться встреча.
Кремль пока не прокомментировал заявление Трампа, хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил журналистам, что если Трамп сохранит намерение установить контакт с президентом России после его инаугурации 20 января, Москва это будет приветствовать.
«Если после вступления в должность сохранится политическая воля к восстановлению контактов на высшем уровне, конечно, президент Путин это приветствует», — заявил Песков.
Ранее Трамп допустил, что переговоры с Путиным могут состояться в течение шести месяцев после его инаугурации. Сам Путин заявил на пресс-конференции в декабре, что готов встретиться с Трампом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна