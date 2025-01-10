

Рухадхе: Поезд санкций тронулся, по „рублю за ведро“ под санкции попадут все, кто решит пойти против страны

10.01.2025 13:24





Поезд санкций тронулся, по „рублю за ведро“ под санкции попадут все, кто решит пойти против страны – по состоянию на сегодняшний день, можно сказать, что Бидзина Иванишвили как бизнесмен - ноль, он – прокаженный, - указанное заявление в эфире „Дневной Ньюсрум“ телеканала "Палитраньюс" сделал учредитель “Выбирай Европу” Георгий Рухадзе.



Как отметил Рухадзе, „Акт непризнания правительства Грузинского кошмара“ и „Акт Мегобари“ указывает на то, что „Грузинская мечта“ находятся на начальном этапе международной изоляции, так как „Акт непризнания правительства Грузинского кошмара“ является политическим наказанием.



„Поезд санкций тронулся. Мы увидели акции первого ряда, акции введены против Иванишвили, Гомелаури со своими заместителями внесен в „Список Магницкого“. Готовящийся „Акт MEGOBARI”, станет опорой для того, чтобы, когда США решат, официальный Вашингтон мог ввести санкции не против одного, а против 100-500 человек, чтобы для этого у них была законодательная база для экономии времени. Для того, чтобы добраться до Иванишвили понадобилось довольно много времени, в отношении Грузии не было конкретного акта, сейчас же он будет. По „рублю за ведро“ под санкции попадут все, кто решит пойти против страны.



Хочу сказать, что „Акт MEGOBARI“ предусматривает два типа санкций, это финансовые акции, которые учреждает казначейство США, и визовые санкции. Вместе это довольно тяжелые санкции, так как они превращают в ноль человека как бизнес-единицу. По состоянию на сегодняшний день, можно сказать, что Бидзина Иванишвили как бизнесмен - ноль, он – прокаженный. Однако, политически он все еще жив, он управляет страной, он является почетным председателем „Грузинской мечты“. „Акт непризнания Грузинского кошмара“ является политическим наказанием. Это значит, что начатая изоляция завершится полной политической изоляцией“, - заявил Рухадзе.





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