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Зурабишвили: Япривержена служению грузинскому народу в качестве его президента
10.01.2025 14:13
«Наша борьба за демократию продолжается и будет продолжаться неуклонно до тех пор, пока в Грузии не пройдут новые выборы», — написала в социальной сети X пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я по-прежнему привержена служению грузинскому народу в качестве его президента на новом посту, теперь из нового офиса, который несет в себе непреходящий дух президентского дворца Орбелиани», — написала президент.
Напомним, что Саломе Зурабишвили не признает полномочия Михаила Кавелашвили и не намерена сдавать свои полномочия. Несмотря на это ранее она покинула резиденцию президента и заявила об открытии своего нового офиса.
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