

Зурабишвили: Япривержена служению грузинскому народу в качестве его президента

10.01.2025 14:13





«Наша борьба за демократию продолжается и будет продолжаться неуклонно до тех пор, пока в Грузии не пройдут новые выборы», — написала в социальной сети X пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Я по-прежнему привержена служению грузинскому народу в качестве его президента на новом посту, теперь из нового офиса, который несет в себе непреходящий дух президентского дворца Орбелиани», — написала президент.



Напомним, что Саломе Зурабишвили не признает полномочия Михаила Кавелашвили и не намерена сдавать свои полномочия. Несмотря на это ранее она покинула резиденцию президента и заявила об открытии своего нового офиса.





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