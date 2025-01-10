

США могут расширить санкции — публикуется список 25 лиц, связанных с «мечтой» Б.Иванишвили

10.01.2025 14:14





По информации радио «Свобода», будущему госсекретарю США Марко Рубио направлено письмо от конгрессменов, в котором говорится о «авторитарном правлении», «фальсификации выборов» и сближении Грузии с Китаем, Россией и Ираном.



В письме содержится список из 25 лиц, связанных с «Грузинской мечтой», которых просят включить в санкционный список. Среди них:



Екатерина Хведелидзе — супруга Бидзины Иванишвили;

Алеко Иванишвили — брат Бидзины Иванишвили;

Уча Мамацашвили — двоюродный брат Иванишвили;

Шмаги Кобахидзе — член семьи Иванишвили;

Натия Турнава — исполняющая обязанности главы Национального банка;

Каха Каладзе — мэр Тбилиси и генсек «Грузинской мечты»;

Ирaклий Кобахидзе — назван «де-факто премьер-министром»;

Григол Лилуашвили — глава Службы госбезопасности;

Вахтанг Гомелаури — министр внутренних дел;

Лица из медиа, бизнеса и пропагандистских структур, включая владельца провластного телеканала «Имеди» Ираклия Рухадзе и основателя «Арки» (Archi) Илиа Цулайя.

Новое правительство США во главе с Дональдом Трампом и Марко Рубио, который вступит в должность госсекретаря после инаугурации 20 января, может рассмотреть эти запросы.



Эта инициатива показывает усиливающееся давление на грузинское руководство со стороны международного сообщества и возможность новых санкционных мер.





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