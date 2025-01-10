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США могут расширить санкции — публикуется список 25 лиц, связанных с «мечтой» Б.Иванишвили
10.01.2025 14:14
По информации радио «Свобода», будущему госсекретарю США Марко Рубио направлено письмо от конгрессменов, в котором говорится о «авторитарном правлении», «фальсификации выборов» и сближении Грузии с Китаем, Россией и Ираном.
В письме содержится список из 25 лиц, связанных с «Грузинской мечтой», которых просят включить в санкционный список. Среди них:
Екатерина Хведелидзе — супруга Бидзины Иванишвили;
Алеко Иванишвили — брат Бидзины Иванишвили;
Уча Мамацашвили — двоюродный брат Иванишвили;
Шмаги Кобахидзе — член семьи Иванишвили;
Натия Турнава — исполняющая обязанности главы Национального банка;
Каха Каладзе — мэр Тбилиси и генсек «Грузинской мечты»;
Ирaклий Кобахидзе — назван «де-факто премьер-министром»;
Григол Лилуашвили — глава Службы госбезопасности;
Вахтанг Гомелаури — министр внутренних дел;
Лица из медиа, бизнеса и пропагандистских структур, включая владельца провластного телеканала «Имеди» Ираклия Рухадзе и основателя «Арки» (Archi) Илиа Цулайя.
Новое правительство США во главе с Дональдом Трампом и Марко Рубио, который вступит в должность госсекретаря после инаугурации 20 января, может рассмотреть эти запросы.
Эта инициатива показывает усиливающееся давление на грузинское руководство со стороны международного сообщества и возможность новых санкционных мер.
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