

Четыре политические группы Бундестага выступили с совместным заявлением по Грузии

10.01.2025 14:14





Члены Комитета по иностранным делам Бундестага, представляющие четыре политические группы в немецком парламенте, выступили с совместным заявлением по Грузии, осуждающим решение «Грузинской мечты» прервать усилия по началу переговоров о вступлении в ЕС.



«Это представляет собой отход от политики всех предыдущих правительств Грузии и европейских стремлений подавляющего большинства грузинского народа к интеграции в ЕС. Это было суверенное решение Грузии подать заявку на членство в ЕС в марте 2022 года. Год назад, в декабре 2023 года, страна получила статус кандидата, которого давно желали грузины. К сожалению, вместо того, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью и продвинуть процесс вступления вперед путем выполнения обязательств по реформе, «Грузинская мечта» взяла все более авторитарный и антиевропейский курс.



Протесты в Грузии достигли критической точки. Для подавления демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Было арестовано несколько сотен человек, большинство из которых сообщили о насилии и бесчеловечном обращении со стороны сил безопасности. Существует риск усиления репрессий со стороны власть имущих.», — указано в заявлении.



В заявлении также упоминается, что во время парламентских выборов в Грузии, долгосрочное наблюдение ОБСЕ не должно быть разрешено, что не соответствует действительности. Мониторинговая миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) была официально приглашена правительством Грузии. В состав миссии вошли 12 международных экспертов и 30 долгосрочных наблюдателей, которые были распределены по стране с 19 сентября. За несколько дней до выборов было добавлено 350 краткосрочных наблюдателей. Эта практика не отличается от представительства наблюдательной миссии ОБСЕ на других выборах.



Немецкие депутаты осуждают насилие в отношении демонстрантов и заявляют, что все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.



«Сейчас необходим плюралистический процесс восстановления и консолидации демократических принципов, в результате которого могут быть проведены свободные и справедливые парламентские выборы», — говорится в заявлении.



Заявление подписали официальный представитель парламентской группы СвДП (Свободная демократическая партия) по внешней политике Ульрих Лехте, официальный представитель парламентской группы ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз) Юрген Хардт, официальный представитель парламентской группы СДПГ (Социал-демократическая партия) Нильс Шмид и министр внешней политики Представитель парламентской группы «Альянс 90/Зеленые» Дебора Дюринг.





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