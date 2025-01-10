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Зурабишвили: Наша борьба за демократию продолжается
10.01.2025 15:18
Наша борьба за демократию продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока Грузия не получит новые выборы, - пишет на социальной платформе Х 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
„Я остаюсь верна служению народу, как президент, теперь из нового офиса, который носит непоколебимый дух президентского дворца Орбелиани. Наша борьба за демократию продолжается – и она будет непоколебимой до тех пор, пока Грузия не получит новые выборы“, - пишет Зурабишвили.
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