

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы планируют посетить Грузию 14-16 января

10.01.2025 15:18





В рамках процедуры мониторинга со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы в Грузии с 14 по 16 января с фактологической миссией прибудут сопредседатели Клод Керн (Франция, Альянс либеральных демократов) и Эдит Эстрела (Португалия, Социал-демократическая партия). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на веб-сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Согласно пресс-релизу, визит не должен рассматриваться как поддержка легитимности или взглядов тех собеседников, с которыми встретятся сопредседатели.



«Цель визита — оценить выполнение обязательств Грузии как государства-члена Совета Европы, в частности, на фоне политического кризиса, возникшего после выборов в октябре, и приостановления переговоров о вступлении в Европейский Союз. В ходе визита сопредседатели встретятся с руководством всех основных политических партий, соответствующими государственными официальными лицами и институтами, а также с представителями гражданского общества и международного сообщества. Это регулярный мониторинговый визит и его не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов собеседников, с которыми встречаются сопредседатели», — говорится в пресс-релизе.



По информации пресс-релиза, сопредседатели планируют посетить некоторых задержанных демонстрантов, чьи аресты и предъявленные обвинения вызывают обеспокоенность. В этом контексте Председатель Ассамблеи, проконсультировавшись с содокладчиками, запросил у Венецианской комиссии 23 декабря 2024 года срочную оценку Кодекса об административных правонарушениях, в частности, в отношении свободы собраний.





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