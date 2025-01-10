

Вольский: Самым большим из всех преступлений „Национального движения“ является то, что 20% территории

10.01.2025 16:49





Я считаю, что отвечать придется многим, тем более, что попытки возврата этой системы продолжаются и сегодня,- указанное заявление, комментируя инициативу по созданию в парламенте Грузии временной следственной комиссии по правовой оценке результатов деятельности властей „Национального движения“, в беседе с журналистами сделал вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров „Грузинской мечты“ Гия Вольский.



По его словам, „факт, что 20% территории Грузии оккупировано, среди их [„Национальное движение“] преступлений, это самое крупное“.



„Десятки людей погибли только из-за того, что Саакашвили до последней минуты заверял, что у русских нет никакого интереса входить в Цхинвали или Абхазию.



Должна быть дана сама оценка тому периоду, не говоря уже, о тех садистских, систематических преступлениях, в которых принимали участие все оппозиционные политики, которые сегодня находятся на политической арене“,- заявил Вольский.





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