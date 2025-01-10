

Элисашвили: Санкции продолжаются, расширяются, с Грузинской мечтой начали разговаривать так, как они заслуживают

10.01.2025 16:51





Сколько бы не погибло в Иране, столько раз они бились там головой о гроб – санкции продолжаются, расширяются, с ними [Грузинской мечтой] начали разговаривать так, как они заслуживают,- указанное заявление сделал один из лидеров „Сильной Грузии“ Алеко Элисашвили.



Этим он прокомментировал информацию „Радио Свободы“, согласно которой представители Конгресса США отправили будущему госсекретарю Марко Рубио письмо, в котором дана рекомендация на введение санкций против 25 человек, являющихся членами „сети, поддерживающих жизнеспособность Иванишвили“.



„Сколько бы не погибло в Иране, столько раз они бились там головой о гроб. Их не только не пригласят на инаугурацию Трампа, с ними не встретится даже „сапожник“, в таком они положении. Швейцары, стоящие перед гостиницей, не поздороваются с ними, если они поедут за рубеж, такими они стали. Санкции продолжаются, расширяются, с ними [Грузинской мечтой] начали разговаривать так, как они заслуживают “,- отметил Элисашвили.



Напомним, что, по сведениям источника „Радио Свободы“, в список направленный будущему генсеку, внесены 25 человек из окружения Иванишвили, которые являются „элитным окружением, коррумпированными финансовыми работниками, пропагандистами и людьми, которые задействуют репрессивный государственный аппарат“.



По сводкам издания, в списке: „Члены семьи и близкого круга Иванишвили“: Екатерина Хведелидзе - супруга; Алеко Иванишвили - брат; Уча Мамацашвили - двоюродный брат; Шмаги Кобахидзе - племянник“.





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