

Задержанный юморист Онисе Цхададзе представился суду как учредитель "Партии глобальной войны" и"дольщик" "Дип стейт".

10.01.2025 16:53





Если вы приговорите меня к максимальному сроку по моему обвинению, мой срок будет на 9 месяцев меньше срока Вано Мерабишвили (бывший министр ВД Грузии), - с такими словами к судье Кетеван Джачавдзе обратился юморист Онисе Цхададзе, обвиняемый в насилии, совершенном группой лиц.



Вместе с тем, суду он представился как учредитель "Партии глобальной войны" и"дольщик" "Дип стейт".



"Учредитель "Партии глобальной войны" и владелец 14% доли “Дип стейт" Онисе Цхададзе, он же “Молодой”...



Начну с моей гражданской позиции, несмотря на то, что находиться в заключении трудно, это не просто для каждого. Меня не интересует, оставите вы меня в заключении или нет, люди умирали за эту страну, и я не хочу делать меньше этого. Что касается обвинений прокуратуры, я просмотрел видео-доказательство, существующее в деле, где видно, как я бросаю бутылку, а также фейерверк, испускающий дым, его небольшая капсула. Я так плохо бросаю, что чуть не попал себе в ногу. Очень вас прошу, наложить на меня штраф в размере 500 лари за попытку самоубийства.



Что касается срока, предусмотренного указанными обвинениями, от 4 до 6 лет, то есть, если вы приговорите меня к максимальному сроку наказания, выйдет, что мое пребывание за решеткой будет на 9 месяцев меньше срока Вано Мерабишвили, то есть, по вашему мнению, я буду преступником, совсем немного отличающимся от него.



Хочу сказать и о залоге, вы сами можете это определить, но я хочу попросить вас, определить его в размере 14 лари 60 тетри. Если вы также считаете, что бросить бутылку, это преступление, предусматривающее лишение свободы сроком от 4 до 6 лет, у меня с собой есть спичечный коробок, который я могу бросить в сторону представителей прокуратуры, а вы добавьте мне еще 3 месяца срока”,- заявил Цхададзе.



После этого судья призвала его соблюдать порядок, на что он ответил, что „учтет это в ту же минуту“.





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