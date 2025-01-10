

В Зугдиди начали штрафовать даже тех, у кого на акции протеста "чрезмерно большой" воротник

10.01.2025 16:55





Кроме того, две зугдидские активистки претендуют на попадание в книгу рекордов Гиннеса по количеству штрафов за ношение балаклавы на акциях протеста.



Одна из участниц акции протеста Тамар Канкава: "Если вам стало холодно, не накрывайте голову шапкой, а если болит горло, не заворачивайте шарф — скоро за это всех нас будут арестовывать.



Шалву Эсартиа оштрафовали за то, что он закрывал шею под воротником, а «правоохранитель» из Зугдиди наложил штраф.



А Керен Эсебуа была оштрафована в третий раз за ношение балаклавы, и в пятый раз — Мариам Сичинава".



Пользователи соцсетей отмечают, что полицеского зовут Зураб Чочуа, что он следователь полиции, и он был одним из самых активных полицеских в эпоху правительства Саакашвили. Отмечается, что его даже уволили в 2012 году, когда сменилась власть и пришла "Грузинская мечта". Но хорошие исполнители любых приказов нужны всем, он вновь на службе.





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