

Мамука Мдинарадзе: Мы очень грешим, что не рассказываем о Джо Уилсоне

10.01.2025 17:07





Мы очень грешим, что не рассказываем о Джо Уилсоне, кто этот человек. Видимо, он сменил стиль, мы не заплатили ему денег, - указанное заявление в беседе о председателе Хельсинкской комиссии, конгрессмене Джо Уилсоне, сделал лидер большинства в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе.



По его словам, Джо Уилсон был нанят „нацами“ из-за того, что позиционирует себя как консерватор и "трампист“.



„Думаю, мы очень грешим, что не рассказываем о Джо Уилсоне, что это за человек. Джо Уилсон – это один из очень коммуникабельны людей в прошлом, он то фотографировался с Макой Бочоришвили, распечатывал фотографии – пересылал ей, то фотографировался с Никой Самхарадзе, предлагал ему лобби...Видимо, он сменил стиль, мы не заплатили ему денег. Мы никогда не говорили ему, давайте, господин Джо, сейчас мы заплатим вам деньги за лобби. Между господином Джо нашими друзьями, лидерами часто была непосредственная и дружеская коммуникация. „Нацы“ (Единое национальное движение) наняли этого человека из-за того, что он позиционирует себя как консерватор и называет себя сторонником Трампа. Его отношение и заявления не совсем совпадают с политикой Трампа“,- отметил Мдинарадзе.





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