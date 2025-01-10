

Ника Мелия: Выборы были сфальсифицированы в беспрецедентных масштабах

10.01.2025 17:08





«Нам нужно определиться, победила ли «Мечта» на выборах с эффективным месседжем «Ты хочешь войны что-ли?!», или выборы были сфальсифицированы», — написал в соцсети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.



По словам Мелия, выборы были сфальсифицированы в беспрецедентных масштабах.



«Результаты этих выборов не признаны никем в демократическом мире; эти выборы не имеют международной легитимности или легитимности со стороны грузинского народа». «Мечта» проиграла выборы, их пропаганде не был дан ответ, и сегодняшние разговоры о том, что пропаганде «Мечты» нечем было ответить и поэтому им удалось ввести в заблуждение большую часть общества и получить результат, мягко говоря, несерьезно. Народ безошибочно понял, откуда исходит угроза войны, и сделал выбор в пользу мира — стать неотъемлемой частью системы коллективной безопасности, Европейского Союза и западной цивилизации. Теперь этот выбор украден», — заявил Мелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





