

Содокладчики ПАСЕ прибудут в Грузию с оговоркой, что визит не является легитимацией «Мечты»

10.01.2025 17:08





В рамках текущей процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) содокладчики по Грузии Клод Керн (Франция, ALDE) и Эдит Эстрелла (Португалия, SOC) посетят Грузию 14-16 января.



Визит проводится в рамках процедуры мониторинга ПАСЕ, его целью является оценка выполнения Грузией обязательств как государства-члена Совета Европы, особенно в свете продолжающегося политического кризиса после выборов и приостановки процесса вступления в ЕС.



«Это очередной мониторинговый визит, и его не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности или взглядов собеседников, с которыми они встречаются», — подчеркивается в пресс-релизе ПАСЕ.



В пресс-релизе также отмечается, что в ходе визита содокладчики встретятся с руководством всех основных политических партий, соответствующими должностными лицами и учреждениями правительства, а также гражданским обществом и международным сообществом.



Содокладчики намерены посетить некоторых задержанных протестующих, чьи обвинения и задержание вызвали обеспокоенность. В этом контексте Председатель Ассамблеи, проконсультировавшись с содокладчиками, запросил 23 декабря 2024 года срочное заключение Венецианской комиссии по Кодексу об административных правонарушениях, в частности, в отношении свободы собраний.





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