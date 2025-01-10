

Десятки уволенных госслужащих в Грузии готовят коллективный иск в суд

10.01.2025 17:37









Увольнения в разных госведомствах начались в конце 2024 года. Без работы оставили десятки граждан, которые публично осудили решение правительства Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Выступая с коллективными заявлениями или же в частном порядке, госслужащие говорили, что действия властей противоречат Конституции. Среди освобожденных оказались и родственники оппозиционных политиков.



«Увольнения этих лиц явно содержат признаки преследования и дискриминации по политическим мотивам», — указывают в НПО.



В ISFED указывают, что увольнения происходили «без каких-либо обоснований и прозрачных процедур». Основаниями назывались реорганизация или же истечением срока контракта. Процесс значительно упростился благодаря изменениям в закон «О государственной службе», которые «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 13 декабря .2024 года.



ISFED совместно с «Независимым профсоюзом государственных служащих» бесплатно оказывают юридическую помощь уволенным. Граждане, оказавшиеся в аналогичной ситуации, также могут рассчитывать на адвокатов НПО. По всем вопросам обращаться нужно по телефону 0 800 100 143 или по электронной почте Более 50 граждан Грузии, уволенных с государственной службы по политическим мотивам, планируют направить коллективный иск в суд. Об этом сообщает организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).Увольнения в разных госведомствах начались в конце 2024 года. Без работы оставили десятки граждан, которые публично осудили решение правительства Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Выступая с коллективными заявлениями или же в частном порядке, госслужащие говорили, что действия властей противоречат Конституции. Среди освобожденных оказались и родственники оппозиционных политиков.«Увольнения этих лиц явно содержат признаки преследования и дискриминации по политическим мотивам», — указывают в НПО.В ISFED указывают, что увольнения происходили «без каких-либо обоснований и прозрачных процедур». Основаниями назывались реорганизация или же истечением срока контракта. Процесс значительно упростился благодаря изменениям в закон «О государственной службе», которые «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 13 декабря .2024 года.ISFED совместно с «Независимым профсоюзом государственных служащих» бесплатно оказывают юридическую помощь уволенным. Граждане, оказавшиеся в аналогичной ситуации, также могут рассчитывать на адвокатов НПО. По всем вопросам обращаться нужно по телефону 0 800 100 143 или по электронной почте [email protected]



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