

Андро Чичинадзе: Людьми нас формирует не только прошлое, но и то, как мы воспринимаем и видим будущее

10.01.2025 18:26





Адвокат актера Андро Чичинадзе, обвиняемого в участии в групповом насилии, Торнике Мигинеишвили выдвинул ходатайство об отводе судьи Кетеван Джачвадзе.



Судья не удовлетворила указанное ходатайство. По ее заявлению, адвокаты обвиняемых имели два основания для отвода. По словам судьи, требование об изменении тембра голоса судьи не может быть основанием для ее отвода.



К ходатайству адвоката Мининеишвили присоединились и адвокаты других обвиняемых.



Ходатайство было внесено после того, как судья до объявления решения представила разъяснения в связи с продлением срока досудебного заседания.



Как отметила судья, в связи с объемом дела, продление следственного срока запрашивалось не раз, и в данном случае, конкретные имена и фамилия ни причем.



По пояснению адвоката, судья озвучила позицию прокуратуры и воспользовалась правом реплики.



По заявлению адвоката Омара Пурцеладзе, это нарушение права справедливого суда. Вместе с тем, по словам адвоката, судья до объявления решения заявила о своей позиции. Как отметил Пурцеладзе, судья "сама завела себя в критический тупик".



Небольшой репликой воспользовался и обвиняемый – актер Андро Чичинадзе.



"Очень странная профессия... Людьми нас формирует не только прошлое, но и то, как мы воспринимаем и видим будущее", - заявил он.





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