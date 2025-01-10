

Судья оставила без изменения приговор в отношении актера Андро Чичинадзе, юмориста Онисе Цхададзе и еще девяти лиц

10.01.2025 19:37





Актер Андро Чичинадзе, юморист Онисе Цхададзе и еще девять лиц, задержанных в ходе акций протеста у здания парламента Грузии, по-прежнему остаются в заключении. Указанное решение суда вызвало недовольство представителей общественности, собравшихся в зале судебного заседания. Они скандировали: "Рабы!", "Русские!".



Решением судьи Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе, арестованные в ходе акций протеста – Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Джано Арчая, Руслан Сиваков, Лука Джабуа, Гурам Мирцхулава, Валерий Тетрашвили, Георгий Теришвили, Ираклий Керашвили, Реваз Кинадзе и Сергей Кухарчук остаются в пенитенциарном учреждении.



Сразу после объявления решения суда судья сделала и разъяснение по продлению срока досудебного заседания.



На сегодняшнем заседании суда была пересмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, и оно осталось в силе. Адвокаты требовали оставить своих подзащитных без избрания меры пресечения, и в качестве альтернативы выпустить их под залог в размере 1000, 10 000 лари, часть адвокатов же доверила определение суммы залога суду.



Прокуратура же вновь выступала с ходатайством об оставлении арестованных под стражей. По пояснению прокуроров, по делу необходимо провести еще много следственных действий, чему может препятствовать нахождение заключенных на свободе.



На заседании присутствовали все обвиняемые. Часть из них воспользовалась правом слова. Обвинения они не признают.





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