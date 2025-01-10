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Зурабишвили: Кетеван Джачавадзе, позор! – Ваше имя никто не должен забыть!
10.01.2025 20:07
Ваше имя никто не должен забыть! Групповое насилие – это то, что осуществляете Вы и Ваша судебная система против каждого гражданина Грузии, - об этом в социальной сети пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя решение судьи Тбилисского городского суда об оставлении без изменения приговора в отношении актера Андро Чичинадзе, юмориста Онисе Цхададзе и еще 9 лиц, задержанных в ходе акций протеста у здания парламента Грузии.
По словам Зурабишвили, „рабство плохо кончает“.
„ Кетеван Джачавадзе, позор! Ваше имя никто не должен забыть! Групповое насилие – это то, что осуществляете Вы и Ваша судебная система против каждого гражданина Грузии. Рабство плохо кончает! Вы, наверное, не читали Кафку, хотя бы пересмотрите историю!“, - пишет Саломе Зурабишвили.
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