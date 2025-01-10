

К проспекту Руставели направляется марш "жителей Вера и Ваке"

10.01.2025 20:07





Участники акции, собравшиеся у парка Тараса Шевченко, направляются шествием к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели.



Шествие проходит под слоганом - "Марш жителей Вера и Ваке" (центральные районы столицы), и в настоящее время находится на проспекте Меликишвили.



В руках у участников баннеры - "Идет Ваке и Вера, мы победим - верим".



Развернуты также флаги Грузии и Евросоюза.



Помимо жителей указанных районов, в акции также принимают участие члены различных партий и гражданских организаций, а также общеизвестные люди.



За шествием также следует несколько экипажей Патрульной полиции.



Требования граждан остаются неизменными – немедленное освобождение всех задержанных в ходе последних акций протеста и назначение повторных парламентских выборов.





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