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К проспекту Руставели направляется марш "жителей Вера и Ваке"
10.01.2025 20:07
Участники акции, собравшиеся у парка Тараса Шевченко, направляются шествием к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели.
Шествие проходит под слоганом - "Марш жителей Вера и Ваке" (центральные районы столицы), и в настоящее время находится на проспекте Меликишвили.
В руках у участников баннеры - "Идет Ваке и Вера, мы победим - верим".
Развернуты также флаги Грузии и Евросоюза.
Помимо жителей указанных районов, в акции также принимают участие члены различных партий и гражданских организаций, а также общеизвестные люди.
За шествием также следует несколько экипажей Патрульной полиции.
Требования граждан остаются неизменными – немедленное освобождение всех задержанных в ходе последних акций протеста и назначение повторных парламентских выборов.
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