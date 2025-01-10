

«Мечта» балансирует между антиевропейской риторикой и попытками сохранить видимость евроинтеграции

10.01.2025 20:08





Большинство населения Грузии поддерживает евроинтеграцию, но риторика правящей партии «Грузинская мечта» вызывает вопросы.



По словам политолога Гии Нодиа, партия пытается удержать баланс между пророссийскими посылами и заявлениями о приверженности европейскому пути.



«Грузинская мечта» старается представить ситуацию так, будто проблема в «глобальной партии войны», а не в их курсе. С одной стороны, они обвиняют Запад, с другой — заявляют о желании интеграции. Это создаёт крайне запутанный и нелогичный нарратив», — считает Нодиа.



Шота Какабадзе добавляет, что правящая партия вынуждена упоминать евроинтеграцию, так как объявить ЕС врагом в условиях грузинской реальности было бы политическим самоубийством.



— «Они продолжают использовать европейскую риторику, но это выглядит как формальность. Их стратегия — обвинить ЕС в провале интеграции, если до 2028 года ничего не изменится», — поясняет он.



Какабадзе также подчёркивает, что перед выборами оппозиция недооценила пропагандистские кампании «Грузинской мечты» и теперь должна исправлять эту ошибку:



— «Важно разъяснить обществу, как правящая партия манипулирует фактами и дезинформирует. Например, сравнение с Турцией как кандидатом в ЕС манипулятивно, так как причиной замедления интеграции является автократия в самой Турции, а не действия ЕС».



Нарративы

Гия Нодиа считает, что сложившаяся ситуация объясняется тем, что у «Грузинской мечты» не осталось других инструментов:



«Вместо логичных объяснений приходится предлагать обществу бессмысленные нарративы, что само по себе демонстрирует уязвимость их позиций».



Эксперты подчёркивают, что в ответ на манипуляции власти оппозиция должна выработать чёткую стратегию и разъяснить обществу, почему риторика «Грузинской мечты» лишь отвлекает внимание от реальных проблем и изоляции страны на международной арене.



Нетгазета

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