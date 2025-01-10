

США приняли пакет санкций против сектора нефтедобычи и экспорта нефти России

10.01.2025 22:18





США приняли крупный пакет санкций против сектора нефтедобычи и экспорта нефти России. Указанное заявление распространяет Департамента казначейства США.



Целью нового пакета санкций является энергетическая сфера России, которую Департамент казначейства США считает “основным источником доходов” Москвы, и вводит санкции против двух крупнейших нефтедобывающих предприятий - “Газпром Нефть” и “Сургутнефтегаз”, а также в отношении более 180 судов, десятков торговцев нефтью, поставщиков услуг для нефтяных месторождений, страховых компаний и официальных лиц энергетической сферы.



В заявлении также говорится, что к санкциям присоединятся и Великобритания, которая также вводит санкции протии двух крупнейших российских компаний - “Газпром Нефть” и “Сургутнефтегаз”.



“Соединенные Штаты Америки вводят всеобъемлющие меры против ключевых источников доходов России, которые та использует для финансирования жестокой и незаконной войны против Украины. С начала войны указанное решение продолжает и усиливает нашу цель по устранению энергетических доходов Кремля, в том числе, посредством потолка цены, введенного “Большой Семеркой” и утвержденного в 2022 году. Настоящими действиями мы наращиваем риск санкций, связанных с торговлей нефтью, перевозками экспорта нефти и финансовой фасилитацией,” - заявила секретарь Департамента казначейства США Джанет Йеллен.





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