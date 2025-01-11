

Серго Чихладзе: Следственная комиссия не может быть однопартийной

11.01.2025 13:49





Следственная комиссия не может быть однопартийной, в нее также должны входить представители различных оппозиционных партий, поэтому функционирование этой комиссии не может быть легитимным, - так секретарь по иностранным делам партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе откликается на инициативу «Грузинской мечты», что «будет создана временная следственная комиссия для изучения деятельности режима, действовавшего в 2003-2012 годах, а заключение будет передано в прокуратуру с целью обеспечения наказания виновных».



По его словам, следственная комиссия, которая будет создана парламентским большинством в законодательном органе, будет самопровозглашенной, подобно представителям власти.



«У создания следственной комиссии имеются свои процедуры, правила и квоты. Комиссия не может быть однопартийной, в ней должны быть и представители различных оппозиционных партий. Комиссия не может быть укомплектована из одной партии, хотя в условиях режима «Грузинской мечты» соберутся несколько человек и будут названы следственной комиссией, но это будет самопровозглашенная комиссия, как самопровозглашенный Папуашвили и самопровозглашенный Кобахидзе. Поэтому функционирование этой комиссии не может быть легитимным», - заявил Серго Чихладзе.



Для справки, как заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, в первую же неделю весенней сессии будет создана временная следственная комиссия по изучению деятельности режима, действовавшего в 2003-12 гг и политических должностных лиц режима. По его словам, «заключение, утвержденное парламентом Грузии, будет передано прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников в соответствии с законодательством Грузии».





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