

В законодательном бюллетене Конгресса США зарегистрирован «Акт о непризнании грузинского кошмара»

11.01.2025 14:54





В законодательном бюллетене Конгресса США зарегистрирован законопроект, известный как «Акт о непризнании грузинского кошмара», который внесли конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и конгрессмен-демократ Стив Коэн.



Законопроект запрещает Соединенным Штатам признавать Бидзину Иванишвили или любое грузинское правительство под его руководством.



Законопроект направлен на рассмотрение в Комитет по иностранным делам и Комитет по юридическим вопросам. Комитеты изучат те части законопроекта, которые входят в их компетенцию.







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