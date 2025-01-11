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В законодательном бюллетене Конгресса США зарегистрирован «Акт о непризнании грузинского кошмара»
11.01.2025 14:54
В законодательном бюллетене Конгресса США зарегистрирован законопроект, известный как «Акт о непризнании грузинского кошмара», который внесли конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и конгрессмен-демократ Стив Коэн.
Законопроект запрещает Соединенным Штатам признавать Бидзину Иванишвили или любое грузинское правительство под его руководством.
Законопроект направлен на рассмотрение в Комитет по иностранным делам и Комитет по юридическим вопросам. Комитеты изучат те части законопроекта, которые входят в их компетенцию.
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