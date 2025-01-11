

Саломе Зурабишвили посещает Зугдиди

11.01.2025 16:14





Вы - наши европейцы и наш путь к Европе начинается там, где мы сейчас находимся, с Анаклии и совсем близко другая сторона Черного моря - Европа, к которой мы непременно присоединимся,- так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к собравшейся в Зугдиди общественности.



Саломе Зурабишвили заявила, что рада начать свой региональный тур с Зугдиди.



«Я очень рада, что мое региональное турне, можно так сказать, начинается в Зугдиди. Это для меня огромное счастье, и не только счастье, на мой взгляд, это очень правильно, потому что Зугдиди, в конце концов, это место в Грузии, которое ближе всего к Европе. Вы - наши европейцы и наш путь в Европу начинается там, где мы сейчас находимся, с Анаклии и совсем близко другая сторона Черного моря - Европа, к которой мы непременно присоединимся», - сказала Саломе Зурабишвили.





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