

Саломе Зурабишвили: Сегодня в Грузии не существует двух сторон, существует режим и существует общество

11.01.2025 17:17





Здесь нет двух Грузий, есть одна Грузия, и есть люди, которые ненавистью отдалились от Грузии и стали представителями режима - этот режим закончится, потому что в каждом городе стоят представители общества, которые выбрали любить свою родину больше, чем какую-либо партию, - об этом заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на акции в Зугдиди.



По ее словам, Россия пытается руками российского режима внести в Грузию противостояние, однако «сегодня в Грузии не существует двух сторон».



«Россия пытается руками российского режима еще раз внести противостояние. Сегодня в Грузии не существует двух сторон. Существует режим, и существует общество. Не существует двух сторон. Но есть люди, которые защищают этот режим и чтобы защитить его идут на жесточайшие меры.



Вчера был суд, где совершенно невиновные люди, и даже судья, который там сидел, это знает. Знает, что там не было никакого группового насилия и преступления. Они будут освобождены, как освободится страна. Но есть люди, и есть также одна женщина, я не знаю, мать она или нет, - она осмелилась и написала в соцсети о матери Андро Чичинадзе - как бы ни старалась, не сможете быть Ириной Энукидзе. Я никогда не слышала такой мерзости ни от одной женщины, ни от одной матери. Это то зло, которое следует за злом России. Здесь нет двух Грузий. Есть одна Грузия и есть люди, которые в этой форме, своими лексикой и ненавистью, отдалились от Грузии и стали представителями режима. Этот режим закончится, потому что в каждом городе Грузии стоят представители общества, которые раз и навсегда решили, что любят свою страну, родину больше, чем любую партию. Это новшество в этой стране, которое должен принять каждый, кто хочет успеха и прогресса этой страны», - заявила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





