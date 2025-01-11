

Собравшиеся во дворе городского суда опротестовали решение оставить под стражей 8 лиц, задержанных в ходе акций

11.01.2025 20:52





Собравшиеся во дворе городского суда выразили протест против того, что 8 лиц, задержанных в ходе акций, оставлены под стражей.



Один из граждан принес полици, размещенной у лестниц здания, т.н. балаклаву и сказал, что может ее одолжить правоохранителям, чьи лица видны.



«Как правило, МВД нарушает закон, когда их лица закрыты. Несколько человек с открытыми лицами, и я могу одолжить или подарить им балаклаву, а еще у меня есть спички, которые символически подарил Онисе», — сказал один из протестующих.



Все восемь лиц, задержанных по обвинению в организации, руководстве групповым насилием и участии в нем во время акций протеста, остаются под стражей.



Данное решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Хускивадзе.





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