

Зурабишвили отправится в Вашингтон «от имени граждан страны»

11.01.2025 20:53





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге в Зугдиди рассказала собравшимся о намерении посетить Вашингтон от имени граждан государства.



«Я могу обещать вам одно: я приложу все усилия, которые смогу, для этой страны. По профессии я не политик, а дипломат, и я, наверное, более искусна в (дипломатии). Я от вашего имени, в том числе от имени Зугдиди поеду туда, в Вашингтон. У меня там сегодня много друзей, которые глубоко переживают за Грузию и делают все возможное, даже больше, чем мы просим.



Они делают все возможное, чтобы защитить будущее этой страны от угроз, исходящих от нашего недруга с севера. Это очень важно, потому что у этой страны редко было так много друзей, будь то в Европе или Америке. В этом наша сила, но мы также должны знать, что причина, по которой у нас есть эти друзья и мы так активны сегодня, заключается в том, что вы стоите там, где стоите. Если бы не было этих разнообразных протестов в каждом городе, в которых участвовали бы все слои общества, то они не чувствовали бы себя обязанными помочь нам тем или иным способом, которым они могут.



Все переплетено — поддержка друзей извне, протест изнутри, а также ваши усилия сделать этот протест как можно более широким, чтобы я могла поддержать вас везде, и именно поэтому я начала с Зугдиди, я начала выезжать в регионы, чтобы никто не подумал, что их протест где-либо в Грузии менее важен, чем протест в Тбилиси. Это протест всей Грузии, который приведет нас к конечному результату – жизни в мирной, демократической стране.



Там, где мы находимся, режим уже не является демократическим, но и общество в Грузии давно не было таким демократичным, таким сознательным, таким ответственным и таким мирным. Обществу необходимо мирное решение этого серьезного кризиса, это решение – свободные выборы», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





