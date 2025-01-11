

Конгрессмен Джо Уилсон: Путин использует «Грузинскую мечту» в качестве прикрытия

11.01.2025 20:53





«Путин использует «Грузинскую мечту» в качестве прикрытия», заявил конгрессмен-республиканец, председатель «Хельсинкской комиссии» Джо Уилсон в интервью «Голосу Америки». Автор двух законодательных инициатив, касающихся Грузии – законов «О непризнании грузинского кошмара» и Megobari-act, прокомментировал ситуацию в стране:



«Могу вам сказать, что я заинтересован в свободных и справедливых выборах в Грузии. Во время моих визитов в Грузию я был глубоко впечатлен людьми, с которыми там встретился. Поэтому мой интерес заключается в том, чтобы у народа Грузии была возможность участвовать в справедливых и свободных выборах.



Всю свою жизнь я боролся за проведение свободных и справедливых выборов в Центральной и Восточной Европе, и это принесло свои плоды», — говорит конгрессмен.



Уилсон прокомментировал и «Акт о непризнании грузинского кошмара», он аналогичен акту, примененному против режима Башара Асада:



«Следуя духу президента Рональда Рейгана, мы хотим мира посредством силы, а не глобальной войны. Соединенные Штаты уже много лет проводят политику непризнания, которая оказалась весьма успешной. В 1940 году Америка не признала оккупацию Советским Союзом Литвы, Латвии и Эстонии. Мы всегда считали их независимыми странами.



Я очень благодарен, что Конгресс недавно проголосовал за то, чтобы не объявлять Крым частью Российской Федерации и считать его частью Украины. Это было именно непризнанием территориального вторжения военного преступника Путина. Конгресс поддержал акт о непризнании Асада в Дамаске 330 голосами. Это должно стать серьезным посланием «Грузинской мечте». Стив Коэн, демократ, и я, республиканец, работаем вместе над этим законом. Диктатура Асада в Дамаске закончилась, он бежал в Москву, где ему и место. Это очередная попытка военного преступника Путина воссоздать Советский Союз.



Это очень серьезная угроза для грузинского народа — просто подумать, что они хотят начать все сначала с Советским Союзом, с этим угнетением… Они (Россия) уже захватили Южную Осетию и Абхазию, и это (подобные процессы) происходит постоянно. Военный преступник Путин представляет собой большую угрозу, и он использует «Грузинскую мечту» в качестве прикрытия», — заявил Джо Уилсон.





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