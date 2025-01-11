

Алеко Элисашвили обвиняет клинику «Вивамеди» в фальсификации медицинских диагнозов

11.01.2025 20:54





Один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили обвиняет клинику «Вивамеди» в фальсификации медицинских диагнозов. Оппозиционный политик пишет в социальной сети:



«Создается впечатление, что «Вивамеди» выдумывает и пишет диагнозы избитым и задержанным во время протестов людям, как им указывает кто-то сверху. Когда меня задержали, меня обследовали, даже сделали рентген, и сказали, что у меня только синяки. В последнее время боли усилились, сегодня мне сделали томографию и оказалось, что у меня сломано ребро.



Я могу себе представить, что они говорят в других диагнозах, с более серьезными травмами. Вы избиваете людей, задерживаете их, хотя бы скажите им правильный диагноз, может быть от этого зависит жизнь или смерть человека. Спустя 12 лет единственным достижением «Грузинской мечты» оказалось то, что они превзошли «нацев» в садизме.



Но сколько бы вы ни ставили диагнозы в «Вивамеди», репутацию полиции вы не восстановите, и «Грузинской мечте», пребывающей в истерическом бреду, это не поможет» — пишет Алеко Элисашвили.



Напомним, Алеко Элисашвили был задержан в Тбилиси возле отеля Courtyard Marriott 4 декабря, ему предъявлено обвинение по статье 156 УК Грузии «преследование человека в связи с его политической деятельностью, совершенное с применением насилия».



Источник: СОВА

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