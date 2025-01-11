

Гахария: Иванишвили взял людей в заложники для торговли с «глобальной партией войны»

11.01.2025 20:54





«Личными заложниками» почетного председателя «Грузинской мечты» называет задержанных на проевропейских акциях демонстрантов лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария. Бывший премьер-министр убежден, что Бидзина Иванишвили намерен с помощью них «торговаться» с Западом.



«Режим и лично Иванишвили взяли этих людей в заложники и по-прежнему нуждаются в них для торговли с «глобальной партией войны». Ему просто нужны эти люди, и чем больше он усугубляет эту проблему, тем большую выгоду, по его мнению, он получит.



Я был невероятно впечатлен позитивным настроем, возникшим в ходе этого процесса. Стало совершенно ясно, где белое, где черное, где добро, где зло. Люди, которые находились в заключении, были полны позитивного настроя», — говорит Георгий Гахария.



Напомним, суд заключил под стражу, в качестве меры пресечения, актера Андро Чичинадзе, комика Онисе Цхададзе и еще 9 человек, задержанных по обвинению в участии в насилии во время продолжающихся протестов возле парламента.



Источник: СОВА

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