

ISFED подаст иск в связи с массовыми увольнениями публичных служащих, ссылаясь на политические преследования

11.01.2025 20:54





Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) осуждает массовое увольнение более 50 государственных служащих в Грузии и назвает эти увольнения политически мотивированными. По заявлению ISFED, увольнениям подвергаются в первую очередь те, кто публично выражал поддержку процессу европейской интеграции страны. Организация предупреждает, что увольнения имеют признаки политического преследования и дискриминации. В ответ на это организация объявила о намерении подать иск в суд, чтобы защитить трудовые права пострадавших.



Сообщается, что многие уволенные публичные служащие выступили с открытыми заявлениями в поддержку статьи 78 Конституции Грузии, в которой говорится о приверженности страны интеграции в ЕС и НАТО. Особую тревогу вызывает то, что увольнения проводятся без каких-либо обоснований и прозрачных процедур, ссылаясь на формальные причины, такие как реорганизация или увольнение в связи с истечением срока контракта, хотя реальные причины, по словам организации, явно политические или связанные с преследованием государственных служащих за то, что они придерживаются иных взглядов. В ряде случаев, по словам ISFED, увольнение связано с политической деятельностью членов их семей. Примечательно, что увольнения коснулись сотрудников как центральных, так и местных государственных учреждений.



По заявлению ISFED, увольнения участились после принятия поправок к Закону о Публичной службе, которые «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 13 декабря 2024 года и которые упростили увольнение публичных служащих. ISFED утверждает, что этот закон закрепляет влияние партии Грузинская мечта на публичный сектор, подрывая независимость институтов публичной службы. Организация также предупреждает, что незаконное увольнение опытных и квалифицированных государственных служащих в сочетании с усилением политического контроля серьезно сказывается на эффективном функционировании государственных учреждений.



Волна увольнений началась незадолго до Нового года, когда несколько публичных служащих написали в социальных сетях о своем увольнении без объяснения причин. Многие из этих людей имели постоянные контракты и ранее поддерживали стремление Грузии вступить в ЕС. Критики подчеркивали, что новый Закон о публичной службе нарушает международные трудовые конвенции, в частности Конвенцию МОТ № 158, и открывает возможности для политического вмешательства в публичную службу, подрывая защиту служащих.



Civil.ge

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