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Зурабишвили обещает помочь противникам «Грузинской мечты» создать новые партии
11.01.2025 20:55
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поможет несогласным с правительством «Грузинской мечты» создать новые политические партии в стране.
«К выборам нужно готовиться по всем направлениям и в этом я готова помочь вам. Нужно, чтобы ваши силы проявились в стране, чтобы знать, кто вы и где вы, чтобы на следующих выборах не было разговоров о том, что та или партия не нравится. Если не нравится – создайте, пришел ваш черед», — заявила Зурабишвили, обращаясь к сторонникам в городе Зугдиди.
Она не уточнила, видит ли себя лидером такой политической силы. Зурабишвили говорит, что в настоящее время работает «над созданием минимальных условий» для проведения следующих выборов в надлежащей среде.
Акции с требованием новых парламентских выборов продолжаются в Грузии с ноября. Массовыми они стали, когда «Грузинская мечта» объявила о заморозке переговоров по вступлению страны в ЕС.
Поскольку оппоненты «Грузинской мечты» не признают результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, они считают Зурабишвили единственным легитимным представителем власти в Грузии.
Официально полномочия пятого президента истекли 29 декабря, в день инаугурации Михаила Кавелашвили, которого новым главой государства избрали депутаты партии власти.
Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец, сообщив, что продолжит политическую борьбу. На этой неделе она переехала в новый офис в Тбилиси и отправилась в турне по регионам Грузии.
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