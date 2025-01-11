

Глава Хельсинской комиссии ожидает ужесточения санкций против «Грузинской мечты» при Трампе

11.01.2025 20:55





При администрации президента США Дональда Трампа введенные против «Грузинской мечты» санкции, вероятно, не только останутся в силе, но и расширятся. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец, глава Хельсинской комиссии Джо Уилсон в интервью грузинской службе «Голоса Америки».



«Я думаю, что санкции останутся в силе и будут усилены еще больше, как в случае с Ираном – максимальное давление. Я считаю, что санкции будут ужесточены», — сказал Уилсон.



Он говорит, что на продолжение санкционной политики указывает целый ряд факторов. Один из главных – будущий госсекретарь США Марко Рубио.



«Марко Рубио и его семья бежали с Кубы от Советской империи. У нас будет госсекретарь, который хорошо знает и понимает, что такле правительство советского типа, как сейчас в Гаване. Он прекрасно знает, что такое свобода и демократия, он их настоящий поборник», — заявил конгрессмен.





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