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Джо Уилсона ответил на обвинения «Грузинской мечты» в связях с Deep State и лоббизме
11.01.2025 20:56
Американский конгрессмен-республиканец, глава Хельсинской комиссии Джо Уилсон ответил на обвинения «Грузинской мечты» в связях с «глубинным государством» и лоббировании интересов грузинской оппозиции, заявив, что его единственный интерес в кавказской стране – это честные выборы и демократия.
«Могу вам сказать, что в Грузии меня интересуют свободные и честные выборы. Во время моих визитов в Грузию меня очень впечатлили люди, которых я там встретил. Поэтому мой интерес заключается не в чем ином, как в том, чтобы у народа Грузии была возможность провести честные и свободные выборы», — сказал конгрессмен в интервью грузинской службе «Голоса Америки».
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Уилсон активно занимается вопросами Восточной Европы, в том числе в рамках своей работы в Хельсинской комиссии, которая официально называется «Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе» и ведет мониторинг соблюдения прав человека и демократии в странах региона.
«Всю свою жизнь я боролся за проведение свободных и справедливых выборов в Центральной и Восточной Европе, и это принесло свои плоды. Для меня очень волнительно обсуждать то, какие возможности есть у грузинского народа, чтобы они наконец смогли провести честные и свободные выборы», — заявил он.
В ответ на действия «Грузинской мечты», которая, по мнению Уилсона, сознательно подрывает демократические институты и уводит страну с пути евроатлантической интеграции в сторону России, конгрессмен предложил два законопроекта, подразумевающих непризнание правительства в Тбилиси и расширении санкций в отношении ее членов.
На этой неделе политсовет «Грузинской мечты» опубликовал заявление, в котором уже введенные США санкции назывались «антигрузинскими шагами партии глобальной войны» и сетями «глубинного государства». Конгрессмена Уилсона назвали «одним из самых серьезных проявлений глубинного государства» и «деградировавшим политиком».
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