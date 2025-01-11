

Саломе Зурабишвили призывает к готовности к выборам, говорит о необходимости создания новых политических партий

11.01.2025 20:57





Выступая в Зугдиди в рамках своего «регионального турне», президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула важность подготовки к возможным новым выборам, заявив, что подготовка необходима для обеспечения демократических результатов. Она также подчеркнула важность продолжающихся протестов не только в Тбилиси, но и по всей Грузии.



«Выборы требуют готовности», — сказала Зурабишвили, подчеркнув необходимость решения проблемы неопределенности, которая была характерна для предыдущих выборов. Она призвала граждан, недовольных существующими политическими партиями, проявить инициативу и сформировать новые.



«До следующих выборов больше не должно быть разговоров: «мне не нравится эта партия, мне не нравится та партия». Если вам не нравится, создайте свою собственную! Ваш черед настал!» — заявила она, — «Эти партии тоже будут иметь свое место, разнообразие — сила этой страны, но действительно нужны новые партии, отражающие новую Грузию, которая рождается сегодня».



Президент подчеркнула необходимость подготовки к новым выборам как краеугольного камня мирного и демократического развития. «Хорошо быть вместе, но еще лучше подготовиться к тому, что нам нужно для завтрашнего дня», — сказала Зурабишвили. Она добавила, что работает над тем, чтобы обеспечить «минимальные условия» для того, чтобы верить, что выборы будут действительно свободными и справедливыми. «Я могу пообещать вам одно: я буду полностью вовлечена в выборы и приложу все усилия для этой страны», — сказала она.



Визит Саломе Зурабишвили в Зугдиди — часть «регионального турне», цель которого — показать протестующим по всей Грузии, что их участие так же значимо, как и протесты, проходящие в Тбилиси. Президент подчеркнула решающую роль участия граждан в том, что она назвала единым грузинским движением против нынешнего режима.



Она обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в том, что та служит российским интересам, пытаясь расколоть страну. Россия через режим «Грузинской мечты» пытается создать конфронтацию» и разделить Грузию на две стороны. «Но сегодня в Грузии нет «двух сторон». Есть один режим и одно общество», — сказала она.



Однако, отметила она, «есть люди, которые защищают этот режим и прибегают для этого к жестоким мерам», напомнив о состоявшемся накануне судебном заседании, на котором были заключены под стражу 11 протестующих, и заявила, что «это были совершенно невинные люди» и судья, который знал, что они невиновны и что «не было никакого группового насилия и никакого преступления». «Они будут освобождены, как будет освобождена страна», — сказала она.



«Сейчас мы находимся в битве, которая, несомненно, закончится победой, потому что другого пути нет. Я надеюсь на каждого из вас. Если мы все будем участвовать, то в конце концов это осуществится», — добавила Зурабишвили.



Она рассказала о своем предстоящем визите в Вашингтон, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента Дональда Трампа. По ее словам, в США у нее много друзей, «которые болеют душой за Грузию» и делают все возможное, чтобы «защитить будущее этой страны» от ударов, которые исходят от России.



«Это очень важно, потому что у нашей страны редко было так много друзей, будь то в Европе или Америке, — подчеркнула Саломе Зурабишвили, — «В этом наша сила, но мы также должны знать, что у нас есть эти друзья, и они так активны сегодня, потому что вы стоите там, где стоите. Если бы этого разнообразного протеста не было в каждом городе, во всех слоях общества, которые вовлечены, то они не чувствовали бы себя обязанными помочь нам так, как они могут». Она выразила благодарность протестующим по всей стране, заявив, что их коллективные усилия привлекли внимание международной общественности, отметив, что Запад стоит на стороне грузинского народа из-за его стремлений и четкой приверженности демократии.



«Это протест всей Грузии, который приведет нас к конечному результату. Этот конечный результат — жизнь в мирной, демократической стране», — подчеркнула президент Зурабишвили.





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