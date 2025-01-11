

На мероприятии в Институте Хадсона обсудили текущие события в Грузии и значение шагов Запада

11.01.2025 20:57





9 января в Институте Хадсона состоялось мероприятие «Грузия в твоих мыслях» (Georgia on Your Mind), участники которого обсудили происходящие в Грузии процессы и пути выхода из политического кризиса.



Президент Саломе Зурабишвили приняла участие в мероприятии в режиме онлайн и обратилась к участникам. Среди докладчиков были председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон, бывший посол США в НАТО Курт Волкер, директор программ глобальной демократии Института Маккейна Лора Торнтон, старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи и исполнительный директор Института Хадсона Джон Уолтерс.



В своем выступлении президент Саломе Зурабишвили проанализировала продолжающийся политический кризис в Грузии и действия правящей партии. Зурабишвили подчеркнула стратегическое значение страны для Запада и призвала США продолжать оказывать поддержку грузинскому народу.



По словам президента Зурабишвили, происходящие в Грузии процессы представляют собой попытку России вернуть страну в сферу своего влияния гибридными методами. Для этого, как заявила Зурабишвили, Россия использовала и продолжает использовать различные средства, включая «друзей в правящей партии», пропаганду, финансы, уклонение от санкций и, самое главное, выборы. По ее словам, Россия предпринимала аналогичные попытки в других странах, включая Украину, Молдову и Румынию, и может предпринять аналогичные попытки в других государствах в будущем. По ее словам, именно поэтому поддержка Грузии сейчас так важна.



Она также заявила, что Грузия имеет геополитическое значение для Запада. По ее словам, Грузия, некогда лидер региона по уровню демократии, теперь может оказаться под контролем России и ее союзников, включая Китай, с которыми, по словам президента, «у правящей партии много интересов». Она также вспомнила визит премьер-министра «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в Иран, где он «стоял плечом к плечу с террористическими организациями». Зурабишвили также подчеркнула важность Черного моря и отметила, что Черное море также представляет интерес для России. Кроме того, она отметила, что европейское будущее Армении зависит от того, какое будущее будет у Грузии.



«На карту поставлено очень многое. Мой посыл вас: не останавливайтесь», — обратилась Зурабишвили к западным лидерам. «Непризнание нелегитимной власти, Парламента и де-факто президента имеет первостепенное значение», — добавила она. Зурабишвили также заявила, что наряду с представителями «Грузинской мечты» важно подвергнуть санкциям и связанных с ними привилегированных бизнесменов.



Президент Зурабишвили вновь заявила, что необходимы новые выборы, в чем Запад должен поддержать грузинский народ.



Она призвала лидеров к совместной работе. По ее словам, необходимо оказывать разного рода давление на представителей «Грузинской мечты» для проведения новых выборов, «которых заслуживает и эта страна, и ее партнеры».



Конгрессмен Джо Уилсон говорил об «очень глубоких и крепких» прошлых отношениях между Соединенными Штатами и Грузией. «Режим Иванишвили представляет собой серьезную угрозу свободе Соединенных Штатов и всего мира. Бидзина Иванишвили, несостоявшийся диктатор Грузии, на самом деле является марионеткой военного преступника Путина, Коммунистической партии Китая и тегеранского режима», — заявил Уилсон, добавив, что «он боролся за то, чтобы подчинить Грузию влиянию оси захватчиков». Он также отметил, что «марионеточный премьер-министр (Ираклий Кобахидзе) отправился в Тегеран, чтобы встретиться с кровавым режимом, и в то же время этот же режим планировал убить Дональда Трампа». Уилсон также упомянул контракт на строительство порта Анаклия, который правительство Грузии заключило с китайским консорциумом.



Уилсон также упомянул недавно избранного президента США Дональда Трампа. «Я считаю, что Дональд Трамп поддерживает свободу. Я знаю это», — сказал Уилсон, добавив: «Политика Дональда Трампа была очень, очень ясной в Центральной и Восточной Европе, где он стоял на стороне свободы и демократии». Уилсон отверг надежды «Грузинской мечты» на то, что президент-республиканец поддержит их режим: «Режим Иванишвили распространял ложь о том, что Трамп закроет глаза на их сотрудничество с Коммунистической партией Китая и иранским режимом, но это неправда», — сказал Уилсон. Он ожидает, что при администрации Трампа санкции будут ужесточаться, и этот курс поддержит будущий госсекретарь Марко Рубио.



«Очень воодушевляет видеть, что цивилизованный мир поддерживает грузинский народ», — сказал Уилсон, сославшись на письмо «Друзей Грузии», призывающих к непризнанию режима Иванишвили, введению против него санкций и проведению новых выборов в Грузии. Уилсон также упомянул «Закон MEGOBARI» и «Закон о непризнании Грузинского кошмара», который уже представлен в Конгресс. «Грузия, как страна Черного моря, имеет стратегическое положение, и мы не должны допустить, чтобы она попала в орбиту Коммунистической партии Китая или Тегерана», — сказал он.



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