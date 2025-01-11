Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У парламента возобновилась акция протеста - Собравшиеся около законодательного органа перекрыли проспект Руставели


11.01.2025   21:43


У парламента возобновилась акция протеста. Собравшиеся у здания законодательного органа перекрыли проспект Руставели. Некоторое время назад к ним присоединился «Марш друзей», участники которого прошли от филармонии до парламента. Находившиеся возле законодательного органа приветствовали их аплодисментами и выкриками.

Митингующие скандируют - «Грузия», «Да здравствует наша дружная родина». Также был исполнен гимн Грузии.

Участники принесли флаги Грузии, Евросоюза и США.

На территории мобилизована полиция.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна