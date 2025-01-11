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У парламента возобновилась акция протеста - Собравшиеся около законодательного органа перекрыли проспект Руставели
11.01.2025 21:43
У парламента возобновилась акция протеста. Собравшиеся у здания законодательного органа перекрыли проспект Руставели. Некоторое время назад к ним присоединился «Марш друзей», участники которого прошли от филармонии до парламента. Находившиеся возле законодательного органа приветствовали их аплодисментами и выкриками.
Митингующие скандируют - «Грузия», «Да здравствует наша дружная родина». Также был исполнен гимн Грузии.
Участники принесли флаги Грузии, Евросоюза и США.
На территории мобилизована полиция.
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