

Директор «Вивамед» раскрыла медданные оппозиционера Элисашвили после спора о диагнозе

11.01.2025 22:25





Директор тбилисской клиники «Вивамед» Нино Надирадзе обнародовала в Facebook рентгеновский снимок и другую информацию о состоянии здоровья оппозиционера Алеко Элисашвили после того, как политик обвинил медучреждение в фальсификации диагнозов.



«Кроме вас, никто не посмеет оказывать давление на «Вивамед» и диктовать диагнозы», — написала Надирадзе в соцсети.



«Вивамед» — частная клиника, которая сотрудничает с пенитенциарной службой. Именно в этой клинике проходит лечение, например, заключенный экс-президент Михаил Саакашвили.



Элисашвили доставили в «Вивамед» из следственного изолятора вскоре после задержания 4 декабря. Адвокаты тогда заявляли, что политик подвергся насилию со стороны полиции. По словам Элисашвили, тогда в клинике ему диагностировали «только синяки», однако на днях он посетил своего лечащего врача с жалобами на боли и там выяснилось, что у него сломано ребро.



Директор «Вивамед», в свою очередь, утверждает, что у Элисашвили «никакой острой травмы не было». «Даже непрофессионал увидит это… Дежурный врач даже обезболивающее ему не сделал», — написала Надирадзе под рентген-снимком пациента.



Обнародование медицинской информации регулируется законом о защите персональных данных. По словам Элисашвили, Надирадзе не согласовала с ним публикацию соответствующих данных.



«Руководитель клиники Вивамед, эта дама публикует мой рентгеновский снимок в открытом доступе. Кто-нибудь, объясните этой женщине, что это моя личная информация, а публикация личной информации запрещена и недопустима. Подобные действия и запрещены, и очень неэтичны. То, что она сделала, это слишком! Речь идет о публикации рентгеновского снимка, а то, что они изменили диагноз и скрыли его, это отдельная история, и за эту историю я заставлю ответить женщину и ее фашистскую клинику», — написал политик в соцсети.



Элисашвили в настоящее время представляет коалицию «Сильная Грузия». Он является одним из самых резких критиков «Грузинской мечты».



В начале декабря политика обвинили в нападении на члена правящей партии Али Бабаева на улице в Тбилиси. Сейчас Элисашвили остается под следствием. Если суд признает его виновным, оппозиционеру грозит до трех лет тюрьмы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





