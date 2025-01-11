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«Новый театр» предъявил ультиматум «Грузинской мечте», требуя освобождения своего актера
11.01.2025 22:48
Тбилисский «Новый театр» потребовал освободить актера Андро Чичинадзе и других участников проевропейских протестов до 20 января, пригрозив показать властям «реальную силу искусства».
«Если наше требование не будет услышано, от пассивного протеста мы перейдем к действию, и вы увидите, какую силу имеет искусство в реальности… Вы уже увидели остановленный театр, но вы еще не видели театра, сражающегося за одного своего рядового бойца. Этим театром будем мы», — заявил худрук театра, режиссер Давид Доиашвили.
«Новый театр», один из самых передовых и известных в Грузии, бастует уже 45 дней. Доиашвили сделал заявление от имени всей труппы на фоне закрытых дверей театра и огромного плаката с призывом к освобождению Чичинадзе. Накануне суд отказался изменить меру пресечения 28-летнему актеру и оставил его в заключении до окончания следствия.
Коллеги уверенны — «режим незаконно удерживает Андро без каких-либо доказательств».
Чичинадзе проходит по делу о беспорядках, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Вместе с Андро за решеткой остаются более 30 участников акций, против которых начали уголовные дела. Освобождение этих людей — главное требование протестов, продолжающихся в стране с 28 ноября, наряду с новыми парламентскими выборами.
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