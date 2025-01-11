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До десяти человек задержаны на протестной акции в Батуми
11.01.2025 22:48
До десяти человек задержаны на протестной акции в Батуми. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби».
Серия задержаний началась во время масштабного шествия с требованием новых парламентских выборов.
Полиция арестовала активистку Татию Абуладзе. Та наклеила стикер с надписью «Бастуй!» на форму одного из сотрудников МВД.
В ответ протестующие направились к батумскому офису главного полицейского управления. Там задержали активиста Мате Центерадзе, который наклеил протестный стикер на асфальт. За фактом последовал шум и протест участников акции, задержаны были еще несколько человек.
Пока неясно, что вменяют задержанным.
Сейчас митинг у отделения полиции продолжается.
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