

До десяти человек задержаны на протестной акции в Батуми

11.01.2025 22:48





До десяти человек задержаны на протестной акции в Батуми. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби».



Серия задержаний началась во время масштабного шествия с требованием новых парламентских выборов.



Полиция арестовала активистку Татию Абуладзе. Та наклеила стикер с надписью «Бастуй!» на форму одного из сотрудников МВД.



В ответ протестующие направились к батумскому офису главного полицейского управления. Там задержали активиста Мате Центерадзе, который наклеил протестный стикер на асфальт. За фактом последовал шум и протест участников акции, задержаны были еще несколько человек.



Пока неясно, что вменяют задержанным.



Сейчас митинг у отделения полиции продолжается.





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