

Основательница Batumelebi и Netgazeti задержана в Батуми на протестной акции

12.01.2025 00:30





На акции в Батуми задержана директор издания Batumelebi Мзия Амаглобели. Ее направили в главное управление полиции.



Амаглобели задержали после того, как она наклеила на здании плакат с надписью: «Бастует Грузия».



По словам Этер Турадзе, главного редактора Batumelebi, ранее Мзию Амаглобели и ее задержали всего лишь раз — при власти Аслана Абащидзе: узнав, что они — журналистки, их отпустили, продержав 30 минут.



«Похоже, сейчас мы вступаем в фазу, которой еще не было в этой стране. Это то, что мы читали в российских СМИ, то, что мы слышали от наших российских коллег — о том, как они преследовались, как они подавляли все, что могло быть связано со свободой», — заявила она.



Также задержана активистка Татия Абуладзе — она наклеила на одежду полицейского стикер с надписью «Бастуй!».



Отметим, Мзия Амаглобели является основателем и директором ООО «Газета Batumelebi», которая объединяет два медиа-издания: Batumelebi и Netgazeti.



Вечером 11 января в Батуми произошла серия задержаний после вывешивания протестного плаката «Бастует Грузия».



На митинге в Батуми были задержаны: Мзия Амаглобели, Циала Катамидзе, мате Центерадзе, Важа Дарчия, Годердзи Прангишвили, Малхаз Иремадзе, Темур Катамадзе, Нана Шавадзе, Теона Беридзе и Татия Абуладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





