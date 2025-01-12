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Представители Народного защитника направляются в Тбилиси и Батуми для осмотра задержанных
12.01.2025 22:31
Представители Народного защитника направляются в Тбилиси и Батуми для осмотра задержанных.
"Народный защитник Грузии внимательно следит за происходящими в стране событиями.На данный момент представители омбудсмена направляются в Тбилиси и Батуми, чтобы встретиться с задержанными. Также они находятся в клинике имени Аладашвили, где размещен один из задержанных.
Народный защитник призывает правоохранительные органы не ограничивать свободу собраний и выражения мнений участников протестов. Омбудсмен проведет расследование фактов ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей в отношении участников акций и примет законные меры.
Информацию о состоянии задержанных и пострадавших омбудсмен предоставит общественности позже.
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