

НПО: Незаконные аресты мирных демонстрантов 11 января со стороны сотрудников полиции сопровождались применением силы

12.01.2025 22:34





Сеть правовой помощи неправительственных организаций распространила заявление, согласно которому, "незаконные аресты мирных демонстрантов 11 января со стороны сотрудников полиции сопровождались применением силы".



По информации Сети правовой помощи неправительственных организаций, 11 января 2025 года в Тбилиси и Батуми сотрудниками полиции было арестовано более 10 мирных демонстрантов.



«Часть из них до сих пор находится в изоляторах временного содержания. В беседе с адвокатами задержанные указывают на целенаправленное незаконное применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. С этой точки зрения, имело место не только превышение силы в процессе ареста, но и ненадлежащее обращение, проявлявшееся в физическом, психологическом и словесном насилии. В течение прошлой ночи адвокаты пытались встретиться с задержанными и оказать им правовую помощь», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





