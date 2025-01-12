|
|
|
Михаэль Ротт: Тбилиси – настоящая столица Европы
12.01.2025 22:37
Тбилиси – настоящая столица Европы, с нетерпением жду скорой встречи с вами на Руставели, - об этом на своей странице в Х пишет председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Ротт.
“Как я горжусь вами! Тбилиси – настоящая столица Европы. С нетерпением жду скорой встречи с вами на Руставели,” – пишет Ротт.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна