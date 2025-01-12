

Михаэль Ротт: Тбилиси – настоящая столица Европы

12.01.2025 22:37





Тбилиси – настоящая столица Европы, с нетерпением жду скорой встречи с вами на Руставели, - об этом на своей странице в Х пишет председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Ротт.



“Как я горжусь вами! Тбилиси – настоящая столица Европы. С нетерпением жду скорой встречи с вами на Руставели,” – пишет Ротт.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





