

VSquare: советник премьера Венгрии пытался наладить контакт Иванишвили с Трампом

12.01.2025 22:40





Некоммерческая организация, портал VSquare распространяет информацию о том, что неофициальный советник по связям с общественностью премьера Венгрии Виктора Орбана — Арпад Хабони — пытался наладить контакт олигарха и основателя «Мечты» Бидзины Иванишвили с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако, как отмечает автор статьи, безуспешно.



Согласно информации, Хабони помогал партии Иванишвили в течение двух лет.



Автор называет власть Грузии «грузинским режимом» и отмечает, что участие Венгрии в поддержке «Мечты» гораздо глубже, чем кажется.



В пример приводит визит Орбана в Тбилиси в октябре 2024 года — еще до того, как были объявлены официальные результаты.



«Уже на следующий день Орбан отправился в Тбилиси, чтобы узаконить так называемую «победу» режима. По словам источников, внимательно следящих за грузинской политикой, за кулисами стратеги предвыборной кампании Орбана, в частности его главный советник Арпад Хабони, помогали прокремлевскому правительству «Грузинской мечты» на протяжении как минимум двух лет».



Портал VSquare сообщает, что многочисленные источники подтвердили, что Хабони часто бывает в Тбилиси, в частности в отеле Sheraton рядом с аэропортом и штаб-квартирой «Грузинской мечты».



Автор пишет, что «один грузинский политик» рассказал, что Хабони играл «ключевую роль во время председательства Венгрии в ЕС и парламентской избирательной кампании в Грузии, активно помогая «Грузинской мечте». Однако имени этого политика не называет.



Сообщается также, что Хабони часто участвовал в политических кампаниях и выборах в Словакии и Польше, а также ездил во Флориду для общения с предвыборным штабом Трампа.



«Грузинская мечта», как отмечается в статье, очень доверяла Хабони, надеясь, что он сможет использовать связи Орбана для установления связей с Дональдом Трампом и его окружением в попытке снять санкции США с высокопоставленных лидеров «Грузинской мечты».



«Однако, судя по всему, эти усилия не увенчались успехом. Согласно недавнему сообщению грузинских СМИ, «Виктор Орбан организовывал встречу (лидера «Грузинской мечты» и фактического лидера Грузии, миллиардера Бидзины) Иванишвили с Трампом, но план сорвался после того, как США ввели санкции Магнитского против главы администрации Орбана, Антала Рогана». Орбан и Хабони сталкиваются с серьезными препятствиями в этих усилиях», — пишет автор.



В статье также отмечено, что Трамп «продемонстрировал поддержу» пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили в Париже. Она, по приглашению конгрессмена-республиканца, отправится на инаугурацию Трампа 20 января.



Автор пишет также и о фотографии, на которой премьер Грузии Ираклий Кобахидзе находится в окружении лидеров Ирана, «Хезболлы» и ХАМАС — она вызвала возмущение в республиканских кругах Конгресса США.



Добавим: VSquare — небольшая неправительственная организация. На сайте читаем, что она движима миссией раскрытия истины.



Источник: SOVA

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