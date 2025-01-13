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Ричардс Колс^ Мы должны ответить на репрессии «грузинского кошмара» санкциями против режима Иванишвили
13.01.2025 10:48
Дерзкие разгоны в Грузии не должны остаться безнаказанными, - об этом на своей странице X пишет латвийский европарламентарий Рихардс Колс и делится кадрами задержаний участников протестов в Грузии.
По его словам Европа должна ввести санкции в отношении режима Бидзины Иванишвили и поддержать грузинский народ.
« В то время как «грузинский кошмар» пытается заставить замолчать мирных демонстрантов и оппозицию, мы должны ответить немедленными и адресными санкциями против режима Иванишвили и его помощников. Эти репрессии нельзя допускать, и ценой за нападки на свободу должно быть наказание. Европа должна встать рядом с грузинским народом», - пишет Колс.
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