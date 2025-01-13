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Конгрессмен Уилсон: тиранический режим «Мечты» не заставит замолчать грузинский народ
13.01.2025 11:06
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, автор MEGOBARI Act и глава Хельсинкской комиссии, уверен, что «Грузинской мечте», которую он в очередной раз назвал «нелегитимным режимом» и «тираническим режимом», не удастся заставить народ Грузии замолчать путем задержаний.
Так конгрессмен отреагировал на задержания в Батуми вечером 12 января.
«Появляются видеозаписи жестоких произвольных арестов, в том числе лидеров оппозиции, проводимых отчаявшимся режимом Иванишвили.
Этот тиранический и нелегитимный режим не может заставить замолчать свой народ.
Для этих преступников наступят разрушительные последствия», — пишет конгрессмен.
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