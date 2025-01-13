Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конгрессмен Уилсон: тиранический режим «Мечты» не заставит замолчать грузинский народ


13.01.2025   11:06


Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, автор MEGOBARI Act и глава Хельсинкской комиссии, уверен, что «Грузинской мечте», которую он в очередной раз назвал «нелегитимным режимом» и «тираническим режимом», не удастся заставить народ Грузии замолчать путем задержаний.

Так конгрессмен отреагировал на задержания в Батуми вечером 12 января.

«Появляются видеозаписи жестоких произвольных арестов, в том числе лидеров оппозиции, проводимых отчаявшимся режимом Иванишвили.

Этот тиранический и нелегитимный режим не может заставить замолчать свой народ.

Для этих преступников наступят разрушительные последствия», — пишет конгрессмен.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна