

Польские и венгерские лжденаблюдатели помогли на выборах грузинскому режиму - исследование

13.01.2025 11:08





Теперь о другом исследовании: анализ, проведенный Европейской платформой за демократические выборы (EPDE) и Это Бузиашвили из DFRLab Atlantic Council, "выявил 23 политически ангажированных наблюдателя, которые помогли отмыть мошеннические выборы в парламент Грузии 2024 года", многие из которых, что довольно неожиданно, были из Польши и Венгрии.



Исследование показало, что выборы, которые Запад обвиняет в фальсификации правящим пророссийским режимом "ГМ", получили поддержку от нескольких сомнительных фигур, обозначенных как лженаблюдатели за выборами. Среди них были опозоренный польский политик из партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий (обвиняемый в коррупции и мошенничестве); четыре представителя ультракатолического Института Ordo Iuris из Польши; венгерский депутат Лёринц Нача и депутат Европарламента Андриас Ласло, который прокомментировал: "это очень свободные выборы, и весь процесс проходит идеально"; два представителя (один из которых испанец) Венгерского центра основных прав; и бывший чиновник из офиса Виктора Орбана.



Отчет привлек мало внимания в Польше и совсем не был освещен в Венгрии, вероятно, из-за его выхода перед Рождеством, но он важен для выявления ключевых актеров, укрепляющих позиции "ГМ" в Европе.



Особенно примечательно участие большой ультраконсервативной и правой польской делегации, учитывая, что президент Польши Анджей Дуда и многие в его партии на самом деле поддерживали грузинскую оппозицию и президента Саломе Зурабишвили<>".





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